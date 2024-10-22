中國股市第一輪暴漲行情「激活」多少股民？9月券商App活躍人數1.6億

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-22 15:00

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中國國新辦在 9 月 24 日召開記者會後，A 股迎接一波轟轟烈烈的牛市行情，除了多日成交量創新高，開戶潮湧現外，券商 App 活躍度也被市場關注。

據《界面新聞》周二（22 日）報導，易觀千帆的最新數據顯示，9 月證券服務應用活躍人數 15,922.58 萬人，較 8 月增長 16.83%，較一年前大增 12.7%。

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證券服務應用 TOP 20 累計活躍人數 10,264.24 萬人。日均活躍人數 5,603.69 萬人，月增 2.12%。

具體看來，在用戶活躍度方面，20 家券商自營 App 超過百萬（剔除第三方炒股 APP）。華泰證券的漲樂財富通 App（1,063.73 萬）位列榜首，國泰君安君弘（930.55 萬）、平安證券（792.85 萬）、海通 e 海通財（658.39 萬）、中信證券信 e 投（652.21 萬）、招商證券（651.14 萬）、中信建投證券蜻蜓點金（649.68 萬）、廣發證券易淘金（641.59 萬）、方正證券小方 App（640.76 萬）、中國銀河證券（570.57 萬）、中泰齊富通（569.10 萬），均超過 500 萬級別。

從 App 月活量增幅來看，所有券商月活增幅均為正。華安證券（37.13%）、大同證券（30.02%）、華創 e 智通（28.10%）、湘財證券（23.83%）、東方贏家（23.59%）、山西證券匯通啟富（21.86%）的增幅均超過 20%。

易觀千帆證券業分析師田杰指出， 面對本次突然到來的行情，各大證券類 App 在活躍用戶規模方面顯現出三個特徵：

一是大券商的活躍用戶規模增量普遍高於中小型券商。

二是重視線上營銷和服務的券商，用戶規模增量遠高於線下券商。

三是各大券商正在加大服務支持力度，為了抓住這一波用戶開戶潮，各大券商國慶期間線下營業部不打烊已經是標配，各大證券類 App 線上也推出各類開戶活動。

田杰認為，展望後市，行情走勢可能會分為三個階段：

首先，瘋漲階段，股民和槓桿資金瘋狂入場，帶動指數快速攀升，從而增加股市的關注度。

其次，隨著炒作浪潮退去，指數可能會快速下跌，此時長線資金將進場接力，特點為基金發行規模增加、社保資金入場、險資參與、央行資金加入以及企業回購，共同啟動結構性牛市。

最後，股市持續火熱，投資者的回報提升，進而反哺消費和經濟，形成股市與經濟雙循環互動。