陸區塊鏈第二春來了！中國國家數據局：2028年要建成100個以上可信數據空間

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-22 13:20

‌



中國國家數據局近日公佈《可信數據空間發展行動計劃 (2024—2028 年)》(徵求意見稿)(下稱《計劃》)，欲在 2028 年在全國建成 100 個以上可信數據空間，而在上周日(20 日) 剛結束的全球數商大會上，副局長沈竹林亦稱將支援上海等有條件地區開展區塊鏈、數據空間等技術路線試驗探索，降低數據流通和交易成本，為數據安全、合規、有序流通利用提供保障。

可信數據空間指的是，基於共識規則，聯接多方主體，實現數據資源分享共用的數據流通利用基礎設施，是數據要素價值共創的應用生態，是支撐構建全國一體化數據市場的重要載體。

‌



《計劃》提出要培育推廣不同層次的可信數據空間建設，包括企業、行業、城市、個人、跨境可信數據空間。

中國信通院華東分院數據事業部主任崔曉君認為，《計劃》對整個產業側面、市場開展數據空間研究及推廣提供良好指引。數據空間的建設需要多方一起參與完善。「數據空間本身是一個生態，所涉及的多方參與主體在其中的各自角色、各自的權利和義務仍在探索階段。龍頭參與企業可帶動生態內其他企業共同推動數據要素價值釋放。有數據的作為數據資源方，有技術的提供技術的支撐。智庫、高校及一些研究機構，在制訂相應的共識規則或者其他框架的時候可以加入。」

海通證券認為，隨著《計劃》推進，龍頭企業、重點行業有望優先受益。一方面，《計劃》提出支援龍頭企業建設企業可信數據空間，引導龍頭企業與物流、金融、資訊科技等生產性服務平台加強協作，且會對面向中小企業發展需求，提供普惠便利數據服務的企業可信數據空間予以重點支援。

另一方面，《計劃》提出要支持建設重點行業可信數據空間，包括科技創新領域、農業農村領域、工業領域及服務等四大領域。

在汽車領域，中國汽車工業協會正推進相關行業數據空間的建設。中國汽車工業協會技術部總監韓昭表示，《計劃》提出清晰發展路徑，引導行業可信數據空間的建設促進數據要求合規，高效流通使用，加快構建以數據為關鍵要素的數位經濟，為汽車行業提供有利的政策支撐。「智慧網聯汽車產業，可透過汽車行業數據空間的構建，促進產業生產關系的變革，推動行業數據價值的充分體現。」

中國汽車工業協會對數據空間構想圖據悉分為數據源、傳輸、功能服務、控制、應用五個層面，目前正跟零數科技等企業合作開展場景實踐。

此外，能源、漁業等行業的數據空間也在探索中。在數商大會期間，零數科技也發表《可信數據空間產品白皮書》。該公司創辦人兼執行長林樂說，在能源領域，通過可信數據空間連結發用電的數據，服務於碳資產的管理和分散式能源的管理和共用，在漁業領域，透過可信數據空間鏈接養殖和物流的數據，在政務領域，透過可信數據空間連接各類城市數據，服務公共數據授權營運管理，實現更好的城市服務和城市治理。