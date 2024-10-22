廣東登革熱爆發 近5年最高爆發期 處攀升態勢

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-22 10:21

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今年的登革熱，比往年來得要猛一些。今年來中國廣東省已通報登革熱病例數 8,700 餘例，病例數遠高於 2019 年、2023 年全年的 6,042 例和 4,195 例，成為近 5 年來最高爆發期。

據《第一財經》周二（22 日）報導，每周新增病例數顯示，廣東登革熱仍處於攀升態勢。10 月 16 日，廣東疾控通報的最新數據顯示，廣東省最新一周登革熱新增病例數已破 2,000 例，較前周增加 13.2%，並且首次出現 4 例重症病例。

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9 月起，廣東官方通報也從月報改為周報，加緊登革熱防控步伐。

社交媒體上，登革熱疫情排隊就醫的消息，從 9 月下旬至今頻頻湧現。「人在佛山，登革熱，附近哪裡醫院還有床位啊？燒了五天了，撐不住了。」

一連串的緊張局面，登革熱的話題衝上熱搜，民眾開始警惕，敏感的民眾開始關心：近年不少地區氣溫升高，降水頻繁，未來登革熱疫情會不會擴大流行範圍？拉長流行時間？

資深公衛專家張華（化名）指出，本次疫情高於往常的一個重要原因，是今年雨水異常增多，「其實早在 7、8 月份，就已經能夠預判登革熱疫情會在 9、10 月出現一個高峰」。

多位專家表示，登革熱已經出現北上趨勢。

上海交通大學 - 耶魯大學衛生政策聯合研究中心執行主任趙大海直言：「例如在 9 月或者 10 月初，東北、山東一帶的天氣如果比較炎熱，又有適合蚊媒繁殖和棲息的環境，完全有可能出現登革熱疫情。」

香港大學生物醫學學院教授、病毒學專家金冬雁則說，目前廣東登革病毒傳播已經出現一定程度的地方性流行，本土病例在新增病例中佔絕大多數，但本次疫情跟往年相比，規模差不多，總體處於可控狀態，並未出現大流行趨勢。

即便如此，多位公共衛生領域專家均有共識，目前病例數增長仍處於上升期。

背後的隱秘之處在於，登革病毒感染者中，大約僅 1/4 會出現發熱、皮疹等症狀，且大多數患者以輕症為主，臨床表現可能與流感類似，不一定會進行登革病毒檢測。