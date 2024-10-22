鉅亨速報 - Factset 最新調查：旅行家集團(TRV-US)EPS預估上修至18.78元，預估目標價為256.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-22 06:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對旅行家集團(TRV-US)做出2024年EPS預估：中位數由18.4元上修至18.78元，其中最高估值20.17元，最低估值16.35元，預估目標價為256.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|20.17(20.17)
|22.49
|24.3
|最低值
|16.35(16.35)
|18.48
|16.74
|平均值
|18.42(18.21)
|20.93
|22.51
|中位數
|18.78(18.4)
|21.1
|22.75
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|463.35億
|499.61億
|538.20億
|最低值
|430.73億
|452.33億
|470.89億
|平均值
|439.66億
|474.03億
|502.99億
|中位數
|433.69億
|466.78億
|494.23億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|9.92
|10.52
|14.49
|11.77
|12.79
|營業收入
|315.81億
|319.81億
|348.16億
|368.84億
|413.64億
詳細資訊請看美股內頁：
旅行家集團(TRV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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