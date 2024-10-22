search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：旅行家集團(TRV-US)EPS預估上修至18.78元，預估目標價為256.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-22 06:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對旅行家集團(TRV-US)做出2024年EPS預估：中位數由18.4元上修至18.78元，其中最高估值20.17元，最低估值16.35元，預估目標價為256.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值20.17(20.17)22.4924.3
最低值16.35(16.35)18.4816.74
平均值18.42(18.21)20.9322.51
中位數18.78(18.4)21.122.75

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值463.35億499.61億538.20億
最低值430.73億452.33億470.89億
平均值439.66億474.03億502.99億
中位數433.69億466.78億494.23億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS9.9210.5214.4911.7712.79
營業收入315.81億319.81億348.16億368.84億413.64億

詳細資訊請看美股內頁：
旅行家集團(TRV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTRV

相關行情

台股首頁我要存股
旅行家集團259.7-2.17%

延伸閱讀


Empty