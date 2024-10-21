search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1.01%，報5155.83點

鉅亨網新聞中心 2024-10-21 23:23


截至台北時間21日11:08，費城半導體下跌52.79點（或1.01%），暫報5155.83點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-2.39%
  • 近 1 月：+4.17%
  • 近 3 月：-1.11%
  • 近 6 月：+20.94%
  • 今年以來：+24.74%

焦點個股


費城半導體成分股以芯源系統(MPWR-US)領跌。芯源系統(MPWR-US)下跌4.9%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌4.22%；安森美半導體(ON-US)下跌3.51%；超捷國際(MCHP-US)下跌2.98%；高通(QCOM-US)下跌2.7%。

部分成分股表現相對穩健，邁威爾科技(MRVL-US)上漲1.71%；輝達(NVDA-US)上漲1.68%；台積電(TSM-US)上漲0.14%。

文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體5156.378-1.00%
芯源系統865.84-5.51%
萊迪思半導體51.68-3.06%
安森美半導體66.185-3.37%
超捷國際75.06-2.95%
高通166.535-2.57%
邁威爾科技81.111.58%
輝達140.75932.00%
台積電200.14-0.32%

延伸閱讀


Empty