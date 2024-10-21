盤中速報 - 費城半導體大跌1.01%，報5155.83點
鉅亨網新聞中心 2024-10-21 23:23
截至台北時間21日11:08，費城半導體下跌52.79點（或1.01%），暫報5155.83點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.39%
- 近 1 月：+4.17%
- 近 3 月：-1.11%
- 近 6 月：+20.94%
- 今年以來：+24.74%
焦點個股
費城半導體成分股以芯源系統(MPWR-US)領跌。芯源系統(MPWR-US)下跌4.9%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌4.22%；安森美半導體(ON-US)下跌3.51%；超捷國際(MCHP-US)下跌2.98%；高通(QCOM-US)下跌2.7%。
部分成分股表現相對穩健，邁威爾科技(MRVL-US)上漲1.71%；輝達(NVDA-US)上漲1.68%；台積電(TSM-US)上漲0.14%。
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