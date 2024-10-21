愛普*葉瑞斌請辭獨董 轉任法人代表

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-21 17:38

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愛普 *(6531-TW) 今 (21) 日公告，原獨立董事葉瑞斌請辭獨立董事、審計委員會及薪酬委員會委員，將轉為出任法人董事山一投資有限公司的法人代表。

愛普 * 指出，葉瑞斌自民國 106 年起擔任公司獨立董事至今，期間也擔任愛普 * 審計委員會委員、薪酬委員會委員，自民國 110 年 8 月起擔任此二功能性委員會召集人，任職期間也以獨立董事身分，對公司發展策略、經營方針、公司治理等各方面，客觀提出諸多卓越前瞻的建議及提醒，讓公司受益良多，實屬功高望重。

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愛普 * 補充，關聯企業近期積極邀請葉瑞斌出任營運職位，葉瑞斌幾經斟酌後，決定於參與關聯企業實質營運前，先行辭任愛普 * 獨立董事，應愛普 * 法人董事山一投資之邀，轉換身分出任其法人董事代表，以其專業能力與豐富經歷，持續為公司提供寶貴的建議，指導經營管理團隊，在未來產業的佈局提供專業指引。