鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過11.94億美元，Ark(ARK)24小時漲幅達10.2%

鉅亨網新聞中心 2024-10-21 17:15

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24小時漲幅：Ark(ARK)24小時漲幅10.2%；API3(API3)24小時漲幅3.69%；Yield Guild Games(YGG)24小時漲幅5.1%。

24小時跌幅：ARPA(ARPA)24小時跌幅42.6%；Stella(ALPHA)24小時跌幅32.1%；Perpetual Protocol(PERP)24小時跌幅28.1%。

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近一週漲幅：Radiant Capital(RDNT)近一週漲幅14.7%；Saga(SAGA)近一週漲幅14.2%；UTK(UTK)近一週漲幅14%。