search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過11.94億美元，Ark(ARK)24小時漲幅達10.2%

鉅亨網新聞中心 2024-10-21 17:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格68,420美元，24小時漲跌幅+0.04%；以太幣(ETH)現報價格2,719.5美元，24小時漲跌幅+2.80%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達11.94億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達9.16億美元；SOL(SOL)24小時成交量達6.97億美元。

24小時漲幅：Ark(ARK)24小時漲幅10.2%；API3(API3)24小時漲幅3.69%；Yield Guild Games(YGG)24小時漲幅5.1%。

24小時跌幅：ARPA(ARPA)24小時跌幅42.6%；Stella(ALPHA)24小時跌幅32.1%；Perpetual Protocol(PERP)24小時跌幅28.1%。


近一週漲幅：Radiant Capital(RDNT)近一週漲幅14.7%；Saga(SAGA)近一週漲幅14.2%；UTK(UTK)近一週漲幅14%。

近一週跌幅：ApeCoin(APE)近一週跌幅89.3%；ARPA(ARPA)近一週跌幅43.1%；DYDX(DYDX)近一週跌幅32.2%。

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

前往鉅亨買幣找交易所優惠

文章標籤

虛擬貨幣鉅亨買幣速報區塊鏈比特幣以太幣SOL

相關行情

台股首頁我要存股
比特幣68310-0.18%
以太幣2709.132.29%
SOL166.484.57%

延伸閱讀


Empty