鉅亨速報 - Factset 最新調查：皇冠控股(CCK-US)EPS預估上修至6.26元，預估目標價為110.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-21 16:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對皇冠控股(CCK-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.17元上修至6.26元，其中最高估值6.36元，最低估值6.03元，預估目標價為110.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|6.36(6.22)
|7.22
|8.15
|最低值
|6.03(6.01)
|6.5
|6.1
|平均值
|6.25(6.15)
|6.85
|7.47
|中位數
|6.26(6.17)
|6.85
|7.52
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|119.51億
|128.64億
|127.44億
|最低值
|116.08億
|118.76億
|120.66億
|平均值
|117.94億
|121.93億
|124.79億
|中位數
|118.16億
|121.66億
|124.84億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.78
|4.30
|-4.30
|5.99
|3.76
|營業收入
|116.58億
|115.61億
|114.55億
|129.58億
|120.01億
詳細資訊請看美股內頁：
皇冠控股(CCK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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