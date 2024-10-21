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鉅亨速報 - Factset 最新調查：皇冠控股(CCK-US)EPS預估上修至6.26元，預估目標價為110.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-21 16:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對皇冠控股(CCK-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.17元上修至6.26元，其中最高估值6.36元，最低估值6.03元，預估目標價為110.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值6.36(6.22)7.228.15
最低值6.03(6.01)6.56.1
平均值6.25(6.15)6.857.47
中位數6.26(6.17)6.857.52

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值119.51億128.64億127.44億
最低值116.08億118.76億120.66億
平均值117.94億121.93億124.79億
中位數118.16億121.66億124.84億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.784.30-4.305.993.76
營業收入116.58億115.61億114.55億129.58億120.01億

詳細資訊請看美股內頁：
皇冠控股(CCK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCCK

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