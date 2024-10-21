盤中速報 - DYDX大漲19.84%，報1.219美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-21 16:05
DYDX(DYDX)在過去 24 小時內漲幅超過19.84%，最新價格1.219美元，總成交量達1.58億美元，總市值6.71億美元，目前市值排名第 72 名。
近 1 日最高價：1.35美元，近 1 日最低價：1.01美元，流通供給量：636,595,385。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+32.16%
- 近 1 月：+33.71%
- 近 3 月：-10.03%
- 近 6 月：-44.16%
- 今年以來：-57.61%
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