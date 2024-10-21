盤中速報 - 塑膠工業類股表現疲軟，跌幅2%，總成交額17.76億
鉅亨網新聞中心 2024-10-21 13:19
台股今日塑膠工業類股表現疲軟，21日13:19相關指數下跌2%，總成交額17.76億元，大盤占比0.6%。
該產業上漲家數5、下跌家數12、平盤家數4。領跌個股南亞(1303-TW)21日13:19股價下跌1.25元，報42.0元，跌幅2.89%。
塑膠工業近5日下跌1.58%，集中市場加權指數上漲2.56%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|塑膠工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-1.58%
|+2.56%
|近一月
|-1.37%
|+5.99%
|近三月
|-16.77%
|+2.7%
|近六月
|-21.81%
|+20.28%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 航 運 業類股表現強勁，漲幅2.16%，總成交額115.37億
- 盤中速報 - 合世(1781)急跌-3.5%報16.75元，成交208張
- 盤中速報 - 合邦(6103)急拉4.48%報51.9元，成交1張
- 盤中速報 - 東訊(2321)急拉3.21%報14.75元，成交9張
上一篇
下一篇