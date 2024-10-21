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鉅亨速報

盤中速報 - 塑膠工業類股表現疲軟，跌幅2%，總成交額17.76億

鉅亨網新聞中心 2024-10-21 13:19


台股今日塑膠工業類股表現疲軟，21日13:19相關指數下跌2%，總成交額17.76億元，大盤占比0.6%。

該產業上漲家數5、下跌家數12、平盤家數4。領跌個股南亞(1303-TW)21日13:19股價下跌1.25元，報42.0元，跌幅2.89%。

塑膠工業近5日下跌1.58%，集中市場加權指數上漲2.56%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 塑膠工業 集中市場加權指數
近一週 -1.58% +2.56%
近一月 -1.37% +5.99%
近三月 -16.77% +2.7%
近六月 -21.81% +20.28%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數23542.530.24%
南亞41.85-3.24%

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加權指數法興(售) 槓桿7.9

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