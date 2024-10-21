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鉅亨速報

盤中速報 - 通信網路類指數類股表現強勁，漲幅2.16%，總成交額52.30億

鉅亨網新聞中心 2024-10-21 11:19


台股今日通信網路業類股表現強勁，21日11:19相關指數上漲2.16%，總成交額52.30億元，大盤占比8.32%。

該產業上漲家數33、下跌家數10、平盤家數4。領漲個股德晉(3466-TW)21日11:19股價上漲6.6元，報88.1元，漲幅8.1%。

通信網路類指數近5日下跌2.41%，櫃買市場加權指數下跌0.28%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 通信網路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -2.41% -0.28%
近一月 +3.54% +0.63%
近三月 +10.48% -1.08%
近六月 +32.32% +10.84%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數23602.440.49%
德晉887.98%

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