盤中速報 - 通信網路類指數類股表現強勁，漲幅2.16%，總成交額52.30億
鉅亨網新聞中心 2024-10-21 11:19
台股今日通信網路業類股表現強勁，21日11:19相關指數上漲2.16%，總成交額52.30億元，大盤占比8.32%。
該產業上漲家數33、下跌家數10、平盤家數4。領漲個股德晉(3466-TW)21日11:19股價上漲6.6元，報88.1元，漲幅8.1%。
通信網路類指數近5日下跌2.41%，櫃買市場加權指數下跌0.28%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|通信網路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-2.41%
|-0.28%
|近一月
|+3.54%
|+0.63%
|近三月
|+10.48%
|-1.08%
|近六月
|+32.32%
|+10.84%
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