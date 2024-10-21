橫掃低階！中國製造貼牌手機品牌BLU佔領美手機市場 摩托羅拉也重新崛起

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-21 14:14

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蘋果 (AAPL-US) 長期占北美手機市場銷量近一半，甚至超過一半，但最新數據顯示，但中國製造的「貼牌」手機正在當地逐漸興起，總部設在佛州的美國手機公司 BLU 在在美國線下極其成功，在 Bestbuy、沃爾瑪等等線下管道擁有巨大市佔率。

BLU 手機由四家中國公司代工生產，分別是奇酷、酷比魔方、金立、天瓏。奇酷是 360 公司與酷派成立的手機品牌，酷派旗下年銷量近千萬的手機品牌「大神」也被併入其中，但在 2019 年 7 月，多名 360 公司員工向鳳凰網透露，360 的手機業務已暫停開發。

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酷比魔方是深圳市歐度利方科技有限公司旗下的數位產品品牌，產品線涉及平板電腦、MP3、MP4、電子書等數碼產品領域，公司從 2006 年開始為南韓，台灣及歐洲品牌商提供 OEM/ODM 業務。

成立於 2002 年的金立則是一家深圳智慧手機製造商，一度是中國最大的手機製造商之一，在中國市佔率約 5%，並也曾經是印度手機市佔率最大的中國品牌。

天瓏則是一家在深圳為手機和其他電子產品等進行代工設計的企業，旗下自有品牌包括 Sugar 和 Wiko 手機等等，另外亦為 BLU、Micromax、MyPhone 等不同國家的手機供應商進行代工生產。

雖然在 Reddit 論壇上飽受美國鄉民「吐槽」，BLU 手機仍是北美手機市場一個不可或缺的存在，因為 100 美元以下的手機，基本上只有 BLU 在賣。

至於關於 BLU 的好評，基本上也都說它「便宜」。

除 BLU 外，美國中低階手機市場還有一個幾乎已從市場銷聲匿跡的品牌—摩托羅拉。根據 Statista 的數據顯示，從 2021 年第一季開始，2014 年被谷歌 (GOOGL-US) 賣給中國聯想集團 (00992-HK) 的摩托羅拉又重新出現，在北美手機市場銷量上排名靠前。