阿里巴巴跌破1百港元大關！摩根大通1原因仍看好 單日增持逾240億

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-21 10:42

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阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US)今 (21) 日在港股開盤跌逾 1%，失守 100 港元整數大關，但最新數據顯示，外資仍看好該中國電商表現，摩根大通 (下稱小摩) 上周一 (14 日) 增持阿里巴巴約 5636 萬股至 15.51 億股，平均價格為每股 105.087 港元，合計約 59.22 億港元(約 247 億台幣)，持股比例由 7.8% 增至 8.09%。

事實上，早在天貓「雙 11」活動展開前，小摩在 10 月 10 日發布研究報告預估，阿里巴巴 2025 財年第二季財報收入將成長約 6% 至人民幣 2394 億元 (約 1.08 兆台幣)，淘天集團商品成交金額(GMV) 年增 5%，客戶管理費 (CMR) 年增 2%，12 月為止一季的 CMR 將與 GMV 增速持平。

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此外，阿里巴巴旗下淘寶上月宣布全面支持支付寶、微信支付等多種支付方式，小摩測算後指出，平台互聯互通有望為淘寶增加二到三成使用者，總用戶將達 2 到 3 億。該投行還重申阿里巴巴超配評級，並調高目標價至 125 美元。

QuestMobile 最新報告也顯示，受互聯互通措施帶動，9 月淘寶 APP 新安裝用戶規模年增 55%，創四年來新高，在每月活躍用戶規模上，9 月淘寶新增 1867 萬戶，總活躍用戶規模達 9.44 億戶，創歷史新高。

小摩也指出，其他一系列利多因素也有望在未來幾季提振阿里巴巴股價，像是中國政府主導的消費刺激政策、淘寶最新推出貨幣化策略，以及納入港股通帶動增量資金等。

從長期來看，南向資金持股占比可能會穩定超過 10%。高盛研報則預計，南向資金將為阿里巴巴帶來 150 億至 160 億美元的潛在資金流入。

今年以來，阿里巴巴正式完成香港雙重主要上市，同時正式被納入港股通。上交所跟深交所 9 月 9 日發佈公告，因恒生綜合大型股指數、中型股指數、小型股指數實施成份股調整，港股通標的名單發生調整並自 9 月 10 日起生效，33 檔股票被調出，包括寶龍地產、世茂集團、遠洋集團、華南城在內的多檔中國房地產類股，納入阿里巴巴、知行汽車科技、順豐同城等 33 檔股票。

此外，恒生指數公司上周一發佈公告指出，因阿里巴巴已獲納入港股通，並符合相關指數的快速納入規則要求，阿里巴巴將於周五 (25 日) 收盤後被納入恒生港股通指數等指數，並於下周一 (28 日) 起生效。