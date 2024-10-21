全球貿易壁壘加劇！高盛：陸受貿易戰影響小 兩類產業反迎來商機

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-21 09:47

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高盛歐洲運輸、基礎設施和建築業資深分析師 Patrick Creuset 上周三 (16 日) 指出，他的團隊透過分析貿易數據，發現全球貨物運輸量不斷成長，複雜性也不斷增加。這一成長和貿易摩擦加劇的結合為物流和航運公司創造機會。無論是全球製造業還是全球製造業出口，亞洲市佔率持續成長。

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近年來，高盛一直在繪製全球成長最快和下降最多的貿易路線，在成長最快的 10 條貨物貿易路線中，所有路線都來自亞洲，實際上大多來自中國。

這些快速成長的貿易路線可分成三大類，一是「友岸貿易」，也就是沿著地緣政治斷層線重新調整貿易，例如中俄貿易的增長，另一個是中國出口新路徑，中國商品流入東南亞、越南和墨西哥等地，然後再從當地出口到美國。 在這些情況下，至少中間產品仍產自中國或亞洲，第三個則是常被忽視的亞洲與全球南方之間的貿易，除亞洲與歐美之間傳統貿易外，這類貿易路線表現強勁且活躍。

至於貿易下滑路線，當中許多都來自歐洲，還有一些來自與中國的貿易，這可能反映中國消費疲軟，這一情況相當於歐洲在世界製造業和出口市佔率有所下降。

Creuset 說：「我們報告中列出的全球最大貨櫃航運門戶排名也能看到這一點。若你把它畫出來，你會發現絕大多數都在亞洲。若與 15 或 20 年前相比，排名下滑的大港口都是歐洲港口。美國最大港口洛杉磯 - 長灘基本上是亞洲進口的門戶且一直在成長。」

值得注意的是，儘管已經實施關稅和更高的貿易壁壘，但制度的性質並沒有改變。

此外，發達經濟體和新興經濟體之間的勞動成本也存在差異。雖然美國製造業一般工資接近每月 6000 美元，德國也差不多，但中國仍在每月 1000 美元左右，在東南亞其他國家甚至可能只有一半。

此外，在基礎設施方面，這在美國目前非常熱門。處理這些貨物所需的港口和物流基礎設施基本上都在亞洲，且表現最好的亞洲港口的生產力是北美最佳港口的兩倍。

一般來說，全球物流和航運業獲利將因貿易下滑而減少，但相反地，高盛研究卻顯示貿易一直在成長，即使幅度不大，且這些貿易的複雜性顯著上升。