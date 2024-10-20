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鉅亨速報

盤中速報 - DYDX大漲32.14%，報1.267美元

鉅亨網新聞中心 2024-10-20 21:05


DYDX(DYDX)在過去 24 小時內漲幅超過32.14%，最新價格1.267美元，總成交量達0.51億美元，總市值6.71億美元，目前市值排名第 72 名。

近 1 日最高價：1.319美元，近 1 日最低價：0.948美元，流通供給量：636,595,385。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+6.54%
  • 近 1 月：+3.45%
  • 近 3 月：-31.05%
  • 近 6 月：-58.66%
  • 今年以來：-67.61%

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