盤中速報 - Arbitrum大漲9.48%，報0.61美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-20 22:07
Arbitrum(ARB)在過去 24 小時內漲幅超過9.48%，最新價格0.61美元，總成交量達0.30億美元，總市值22.11億美元，目前市值排名第 30 名。
近 1 日最高價：0.61美元，近 1 日最低價：0.56美元，流通供給量：3,617,088,312。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+7.40%
- 近 1 月：-1.51%
- 近 3 月：-26.99%
- 近 6 月：-53.22%
- 今年以來：-67.21%
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