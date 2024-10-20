盤中速報 - GALA大漲8.01%，報0.02468美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-20 20:50
GALA(GALA)在過去 24 小時內漲幅超過8.01%，最新價格0.02468美元，總成交量達0.22億美元，總市值8.36億美元，目前市值排名第 53 名。
近 1 日最高價：0.02473美元，近 1 日最低價：0.02262美元，流通供給量：34,834,374,313。
Gala是一種新型的游戲平臺，部分由其玩家擁有和運營。通過玩游戲賺取Gala代幣并使用它們來決定游戲的未來！GALA目前基于以太坊區塊鏈并使用ERC-1155標準。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+6.94%
- 近 1 月：+16.29%
- 近 3 月：-10.43%
- 近 6 月：-53.17%
- 今年以來：-27.71%
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