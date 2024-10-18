鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)EPS預估上修至6.98元，預估目標價為123元
鉅亨網新聞中心 2024-10-18 22:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對東陽(1319-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.9元上修至6.98元，其中最高估值7.05元，最低估值6.82元，預估目標價為123元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|7.05(7.41)
|7.55
|8.13
|最低值
|6.82(6.82)
|7.2
|7.73
|平均值
|6.96(6.99)
|7.3
|7.93
|中位數
|6.98(6.9)
|7.26
|7.93
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|25,648,000
|27,500,000
|28,801,000
|最低值
|24,950,000
|26,866,000
|28,385,000
|平均值
|25,377,430
|27,179,200
|28,593,000
|中位數
|25,420,000
|27,206,000
|28,593,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.1
|3.64
|1.16
|1.39
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|23,858,806
|21,282,606
|18,380,295
|17,322,986
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1319/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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