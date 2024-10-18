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鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)EPS預估上修至6.98元，預估目標價為123元

鉅亨網新聞中心 2024-10-18 22:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對東陽(1319-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.9元上修至6.98元，其中最高估值7.05元，最低估值6.82元，預估目標價為123元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值7.05(7.41)7.558.13
最低值6.82(6.82)7.27.73
平均值6.96(6.99)7.37.93
中位數6.98(6.9)7.267.93

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值25,648,00027,500,00028,801,000
最低值24,950,00026,866,00028,385,000
平均值25,377,43027,179,20028,593,000
中位數25,420,00027,206,00028,593,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS5.13.641.161.39
營業收入
(單位：新台幣千元)		23,858,80621,282,60618,380,29517,322,986

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1319/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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