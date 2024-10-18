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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19.15億美元，BinaryX(BNX)24小時漲幅達5.67%

鉅亨網新聞中心 2024-10-18 17:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格68,018.5美元，24小時漲跌幅+0.90%；以太幣(ETH)現報價格2,635.55美元，24小時漲跌幅+0.46%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達19.15億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.37億美元；USDC(USDC)24小時成交量達6.05億美元。

24小時漲幅：BinaryX(BNX)24小時漲幅5.67%；Radiant Capital(RDNT)24小時漲幅6.99%；DEGO(DEGO)24小時漲幅4.52%。

24小時跌幅：UMA(UMA)24小時跌幅15.1%；STORJ(STORJ)24小時跌幅10.7%；狗狗幣(DOGE)24小時跌幅9.37%。


近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅14.1%；VIDT DAO(VIDT)近一週漲幅13.8%；UTK(UTK)近一週漲幅13.6%。

近一週跌幅：STORJ(STORJ)近一週跌幅38%；BOOK OF MEME(BOME)近一週跌幅27.5%；Memecoin(MEME)近一週跌幅25.7%。

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