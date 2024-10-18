鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19.15億美元，BinaryX(BNX)24小時漲幅達5.67%

鉅亨網新聞中心 2024-10-18 17:15

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24小時漲幅：BinaryX(BNX)24小時漲幅5.67%；Radiant Capital(RDNT)24小時漲幅6.99%；DEGO(DEGO)24小時漲幅4.52%。

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近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅14.1%；VIDT DAO(VIDT)近一週漲幅13.8%；UTK(UTK)近一週漲幅13.6%。