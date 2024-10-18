search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.18億美元，CTXC(CTXC)24小時漲幅達8.06%

鉅亨網新聞中心 2024-10-18 10:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格67,885.29美元，24小時漲跌幅+0.30%；以太幣(ETH)現報價格2,631.67美元，24小時漲跌幅-0.13%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達18.18億美元；USDC(USDC)24小時成交量達6.61億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.12億美元。

24小時漲幅：CTXC(CTXC)24小時漲幅8.06%；FTT(FTT)24小時漲幅4.99%；Ethena(ENA)24小時漲幅5.8%。

24小時跌幅：UMA(UMA)24小時跌幅14.9%；狗狗幣(DOGE)24小時跌幅8.19%；Juventus Fan Token(JUV)24小時跌幅7.14%。


近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅14.1%；VIDT DAO(VIDT)近一週漲幅13.8%；UTK(UTK)近一週漲幅13.6%。

近一週跌幅：STORJ(STORJ)近一週跌幅38%；BOOK OF MEME(BOME)近一週跌幅27.5%；Memecoin(MEME)近一週跌幅25.7%。

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

前往鉅亨買幣找交易所優惠

文章標籤

虛擬貨幣鉅亨買幣速報區塊鏈比特幣USDC以太幣

相關行情

台股首頁我要存股
比特幣68072.830.89%
以太幣2630.590.12%
狗狗幣0.133927.63%
USDC1.00020.00%

延伸閱讀


Empty