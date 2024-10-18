鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.18億美元，CTXC(CTXC)24小時漲幅達8.06%

鉅亨網新聞中心 2024-10-18 10:15

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24小時漲幅：CTXC(CTXC)24小時漲幅8.06%；FTT(FTT)24小時漲幅4.99%；Ethena(ENA)24小時漲幅5.8%。

24小時跌幅：UMA(UMA)24小時跌幅14.9%；狗狗幣(DOGE)24小時跌幅8.19%；Juventus Fan Token(JUV)24小時跌幅7.14%。

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近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅14.1%；VIDT DAO(VIDT)近一週漲幅13.8%；UTK(UTK)近一週漲幅13.6%。