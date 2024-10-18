鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.18億美元，CTXC(CTXC)24小時漲幅達8.06%
鉅亨網新聞中心 2024-10-18 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格67,885.29美元，24小時漲跌幅+0.30%；以太幣(ETH)現報價格2,631.67美元，24小時漲跌幅-0.13%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達18.18億美元；USDC(USDC)24小時成交量達6.61億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.12億美元。
24小時漲幅：CTXC(CTXC)24小時漲幅8.06%；FTT(FTT)24小時漲幅4.99%；Ethena(ENA)24小時漲幅5.8%。
24小時跌幅：UMA(UMA)24小時跌幅14.9%；狗狗幣(DOGE)24小時跌幅8.19%；Juventus Fan Token(JUV)24小時跌幅7.14%。
近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅14.1%；VIDT DAO(VIDT)近一週漲幅13.8%；UTK(UTK)近一週漲幅13.6%。
近一週跌幅：STORJ(STORJ)近一週跌幅38%；BOOK OF MEME(BOME)近一週跌幅27.5%；Memecoin(MEME)近一週跌幅25.7%。
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