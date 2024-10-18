傳黑石集團、TPG將砸約4500億買下博士倫 專家2大理由看好收購

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-18 16:25

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銷售隱形眼鏡為主的眼部護理產品商博士倫最新傳出將被出售，英國《金融時報》日前引述消息人士報導，博士倫恐被私募股權公司黑石和 TPG 聯手私有化，兩家私募巨頭預計將出價 130 億至 140 億美元 (約 4204 億到 4527 億台幣)，從博士倫母公司博士康 (BHC-US) 手中收購。若收購成功，將是今年最大筆私募併購案之一。

博士倫是全球領先的隱形眼鏡生產商，除此之外還涉及眼科手術產品和眼科藥品的製造。該公司不僅參與兩次世界大戰，也曾為電影《教父》提供寬螢幕鏡頭，並獲得 1954 年奧斯卡榮譽獎。

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然而，博士倫近年經歷多次危機，先是因醫療安全事件陷入困境，隨後被華平投資私有化，最終於 2022 年上市，但其市值一直維持在 70 億美元左右。

目前，博士康負債累累，債務總額高達 216 億美元，其中近百億將在 2027 年到期。為了還債，博士康決定出售博士倫以實現財務自救。

早在 8 月財報會議上，博士康就對外說：「博士倫的全面分離仍是一個戰略優先事項。現在兩個月過去了，這一優先事項終於有了眉目。」

分析師普遍對黑石和 TPG 的收購計畫表示樂觀，認為這將有助於博士倫擺脫母公司的債務負擔，並為兩家公司帶來良好的投資機會。

不少產業人士將上述消息當做一個好消息。一來，急於回血的博士康只能將博士倫出售給私募股權公司，因為行業買家如愛爾康等眼科器械廠商恐因收購面臨反壟斷審查，因此黑石和 TPG 的出手看上去格外靠譜。

二來，黑石和 TPG 也並非臨時起意，一個多月前就有媒體曝出蛛絲馬跡，包括黑石、Advent International、TPG Capital、CVC Capital 和 Hellman&Friedman 在內私募股權公司都在評估對博士倫可能提出的收購要約。現在看來，黑石與 TPG 已經給出了更清晰的信號。

更重要的是價格。2013 年，博士康在華平投資手上買下博士倫時花了 87 億美元。2022 年，博士倫在紐交所和多倫多上市，總市值一直維持在 70 億美元上下。因此，黑石和 TPG 的開價看來相當豐厚。

值得一提的是，博士倫自 1987 年進入中國市場以來，已成為中國第二大市場的重要參與者，預計未來在中國市場的投入將持續增加。隨著交易進展，黑石和 TPG 的收購計畫將在月底公佈具體報價，業界將密切關注這項歷史性交易的最終結果。