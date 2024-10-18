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AI是真的，誰能成為主流？隱藏機器人機會最大，鎖定「這檔」

鉅亨網新聞中心 2024-10-18 18:00

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AI是真的，誰能成為主流？隱藏機器人機會最大，鎖定「這檔」 (圖:shutterstock)

台積電 (2330-TW) 財測優於市場預期，AI 需求強勁，台積電股價來到 1100 元創下新高，帶動台股往上攻擊，權值股強勢，資金排擠效應，中小型股拉回整理，大華國際投顧蘇建豐一直與投資朋友分享，台股沒有跌破月線都是多方控盤，偏多操作就對了，重點在於選股，買到對的產業對的股票，簡單大獲利。

蘇建豐認為，AI 是真的，未來五年都是高度成長，資金就容易青睞相關概念股，像矽光子族群，龍哥從 8/26 就開始推薦矽光子族群，買在市場上沒人知道的時候，後面變成市場主流，就能迎接大獲利行情，從聯亞 (3081-TW)，聯光通 (4903-TW)，星通 (3025-TW)，達興材料 (5234-TW)，正達 (3149-TW)，光鋐 (4956-TW)，飆股持續噴出，這波已經大賺 + 694%，你獲利了嗎？


接下來要留意 AI 伺服器中組裝，散熱，機殼等，還有機器人會接棒演出，投資朋友要好好留意。例如，鴻海 (2317-TW)，廣達(2382-TW)，緯創(3231-TW)，奇鋐(3017-TW)，雙鴻(3324-TW)，晟銘電(3013-TW)，勤誠(8210-TW)，大銀微系統(4576-TW)，健椿(4561-TW)，直得(1597-TW)，恩德(1528-TW)，佳能(2374-TW)，穎漢(4562-TW) 等。

【達興材料第二 - 正達】玻璃基板材料概念，股價創高，迎接 4 根漲停，股價 32~47.5 元，持股獲利 + 48%，持股一半續抱中，低檔佈局又是一次簡單的獲利！

【全面啟動 - 全科 (3209-TW)】通訊 IC，5G 和智慧手機以及 PC 回溫，加上生成式 AI 和雲端算力需求，成長動能強，本益比 11 倍相對偏低，外資和投信積極佈局，股價整理一年後轉強，今天股價創高，潛在上漲空間 + 30~50%，繼續搶錢！

【紅光滿面 - 光鋐】LED 概念，切入玻璃基板，9 月營收年增 40%，股價剛突破轉強，第一時間卡位，迎接 3 根漲停，漲到被處置，不會改變原本趨勢方向，短線急漲劑差操作賣一半，持股 31~41.5 元，獲利 + 33%，跟著龍哥繼續搶錢。

【長長久久】網路通訊設備，物聯網和基礎建設高度成長，拿到大單，切入能源事業，營收和獲利進入爆發期，股價突破轉強，現買現賺漲停，起漲點，潛在上漲空間 + 40~50%，快來搶錢！

最新佈局隱藏機器人【振翅高飛】，隱藏機器人，切入半導體材料，營收動能強，外資開始佈局，股價整理兩個月突破轉強，海闊天空，今天平盤附近開始佈局，現買現賺漲停，起漲點，目標翻倍大獲利！

【隱藏機器人 - 振翅高飛】飆股不斷，獲利不斷，低檔佈局，簡單賺大錢，留言「+888」，一起發發發。
【Line ID】@lung88988
https://lin.ee/NoCbIJF

採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

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本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

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