AI是真的，誰能成為主流？隱藏機器人機會最大，鎖定「這檔」

鉅亨網新聞中心 2024-10-18 18:00

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台積電 (2330-TW) 財測優於市場預期，AI 需求強勁，台積電股價來到 1100 元創下新高，帶動台股往上攻擊，權值股強勢，資金排擠效應，中小型股拉回整理，大華國際投顧蘇建豐一直與投資朋友分享，台股沒有跌破月線都是多方控盤，偏多操作就對了，重點在於選股，買到對的產業對的股票，簡單大獲利。

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【達興材料第二 - 正達】玻璃基板材料概念，股價創高，迎接 4 根漲停，股價 32~47.5 元，持股獲利 + 48%，持股一半續抱中，低檔佈局又是一次簡單的獲利！

【全面啟動 - 全科 (3209-TW)】通訊 IC，5G 和智慧手機以及 PC 回溫，加上生成式 AI 和雲端算力需求，成長動能強，本益比 11 倍相對偏低，外資和投信積極佈局，股價整理一年後轉強，今天股價創高，潛在上漲空間 + 30~50%，繼續搶錢！

【紅光滿面 - 光鋐】LED 概念，切入玻璃基板，9 月營收年增 40%，股價剛突破轉強，第一時間卡位，迎接 3 根漲停，漲到被處置，不會改變原本趨勢方向，短線急漲劑差操作賣一半，持股 31~41.5 元，獲利 + 33%，跟著龍哥繼續搶錢。

【長長久久】網路通訊設備，物聯網和基礎建設高度成長，拿到大單，切入能源事業，營收和獲利進入爆發期，股價突破轉強，現買現賺漲停，起漲點，潛在上漲空間 + 40~50%，快來搶錢！

最新佈局隱藏機器人【振翅高飛】，隱藏機器人，切入半導體材料，營收動能強，外資開始佈局，股價整理兩個月突破轉強，海闊天空，今天平盤附近開始佈局，現買現賺漲停，起漲點，目標翻倍大獲利！

採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

AI 是真的，誰能成為主流？隱藏機器人機會最大，鎖定「這檔」

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