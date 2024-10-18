歷史新低！陸六大行今起同步降息 人行潘功勝：預計年底前擇機再降準1到2碼

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-18 11:15

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中國人民銀行行長潘功勝今 (18) 日在 2024 金融街論壇年會上表示，預計年底前將視市場流動性狀況，擇機進一步下調存準率 0.25 到 0.5 個百分點，公開市場 7 天期逆回購操作利率亦將下調 0.2 個百分點，中期借貸便利 (MLF) 下調 0.3 個百分點，下周一 (21 日) 貸款市場報價利率 (LPR) 預計也會下調 0.2 到 0.25 個百分點。

與此同時，繼 7 月下調存款利率後，中國工商銀行、農業銀行、中國銀行、交通銀行、建設銀行、郵儲銀行六家國有大型商業銀行今早也進行年內第二次存款利率調降行動，最高降幅達 25 個基點。與上一輪下調相比，此次定期存款掛牌利率下調幅度更大。

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其中，7 天期通知存款利率、三個月、半年、一年期、二年期、三年期、五年期定期存款掛牌利率分別下調至 0.45%、0.8%、1%、1.1%、1.2%、1.5%、1.55%，利率下調高達 25 個基點。1 天期通知存款利率下降 5 個基點至 0.1%。

這是中國商業銀行存款利率今年內第二次下調，也是 2022 年 9 月以來，存款利率第六次下調。

市場對本次存款利率下調早有預期，因潘功勝在 9 月 24 日宣佈降準、降息安排，隔天中期借貸便利（MLF）操作利率下行 30 個基點，9 月 27 日起公開市場 7 天期逆回購操作利率下調 20 個基點至 1.50%。

這次降息有兩大亮點，一是力道很大，原本預估降幅為 20 到 25 個基點，但現在普遍下修到 25 個基點，第二大亮點是一年期存款利率已降至 1.1% 歷史低點，接下來一年期銀行存款利率很大機率會跌破 1%。

存款利率的下調，將引導其它固收類理財收益率下降，像貨幣基金、銀行現金類理財、債市、保險預定利率等可望進一步下降。此外，銀行存款利息越來越少，資金可能轉向其它資產，如股市、房市、商品市場等。

此外，存款利率下調也有助於促進消費市場回暖，今年 9 月 CPI 年增 0.4%，存款利率仍明顯高於 CPI，即存款實際收益為正，若存款利率持續下調，這個優勢將縮小，資金會慢慢轉向商品市場，促進物價回升。