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鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2024-10-18 08:49


1. 外資累計買超 5 日的股票
新光金 (2888-TW)、凱基金 (2883-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、鴻海 (2317-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
新光金 (2888-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、凱基金 (2883-TW)、鴻海 (2317-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
新光金 (2888-TW)、凱基金 (2883-TW)、鴻海 (2317-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、群創 (3481-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
新光金 (2888-TW)、群創 (3481-TW)、金寶 (2312-TW)、新光投等債15+ (00775B-TW)、華航 (2610-TW)


5. 外資當日 (17) 買超的股票
新光金 (2888-TW)、群創 (3481-TW)、凱基金 (2883-TW)、新光投等債15+ (00775B-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)
 

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相關行情

台股首頁我要存股
新光金11.55-0.43%
凱基金17.55-0.28%
鴻海209.50.48%
群創16.10.00%
金寶26.051.36%
華航21.70.70%
元大台灣價值高息9.780.72%
復華台灣科技優息19.260.73%
新光投等債15+%

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