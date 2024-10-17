外資近5日賣超個股
鉅亨網新聞中心 2024-10-17 08:50
1. 外資累計賣超 5 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、台新金 (2887-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、國泰台灣領袖50 (00922-TW)、聯電 (2303-TW)
2. 外資累計賣超 4 日的股票
台新金 (2887-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、國泰台灣領袖50 (00922-TW)、中信中國50正2 (00753L-TW)、聯電 (2303-TW)
3. 外資累計賣超 3 日的股票
台新金 (2887-TW)、國泰台灣領袖50 (00922-TW)、中信中國50正2 (00753L-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、聯電 (2303-TW)
4. 外資累計賣超 2 日的股票
中信中國50正2 (00753L-TW)、聯電 (2303-TW)、國泰台灣領袖50 (00922-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、元大美債20正2 (00680L-TW)
5. 外資當日 (16) 賣超的股票
凱基金 (2883-TW)、聯電 (2303-TW)、台新金 (2887-TW)、台積電 (2330-TW)、中信金 (2891-TW)
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