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鉅亨速報

外資近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心 2024-10-17 08:50


1. 外資累計賣超 5 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、台新金 (2887-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、國泰台灣領袖50 (00922-TW)、聯電 (2303-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
台新金 (2887-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、國泰台灣領袖50 (00922-TW)、中信中國50正2 (00753L-TW)、聯電 (2303-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
台新金 (2887-TW)、國泰台灣領袖50 (00922-TW)、中信中國50正2 (00753L-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、聯電 (2303-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
中信中國50正2 (00753L-TW)、聯電 (2303-TW)、國泰台灣領袖50 (00922-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、元大美債20正2 (00680L-TW)


5. 外資當日 (16) 賣超的股票
凱基金 (2883-TW)、聯電 (2303-TW)、台新金 (2887-TW)、台積電 (2330-TW)、中信金 (2891-TW)
 

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台新金17.40.29%
聯電51.6-0.19%
凱基金17.652.92%
台積電1035-0.96%
中信金36.30.00%
元大台灣50反13.280.00%
元大滬深300正216.450.92%
國泰台灣領袖5021.49-0.60%
中信中國50正29.842.71%
期街口布蘭特正213.510.52%
元大美債20正28.880.00%

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台新金

77.27%

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77.27%

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#帶量突破均線糾結

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