盤中速報 - 力新(5202)大漲7.04%，報26.6元
鉅亨網新聞中心 2024-10-17 10:40
力新(5202-TW)17日10:40股價上漲1.75元，報26.6元，漲幅7.04%，成交2,963張。
力新(5202-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為AI-OCR智慧內容辨識擷取服務。OA雲端辦公室協同管理。
近5日股價上漲7.58%，櫃買市場加權指數上漲0.9%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,537 張
- 外資買賣超：+1,567 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-30 張
- 融資增減：+59 張
- 融券增減：0 張
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