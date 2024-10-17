鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19.67億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%
鉅亨網新聞中心 2024-10-17 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格67,686.64美元，24小時漲跌幅+0.31%；以太幣(ETH)現報價格2,635.46美元，24小時漲跌幅+0.23%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達19.67億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.03億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.72億美元。
24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅0%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。
24小時跌幅：CTXC(CTXC)24小時跌幅17.3%；Ark(ARK)24小時跌幅14.3%；FTT(FTT)24小時跌幅11.6%。
近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅14.2%；VIDT DAO(VIDT)近一週漲幅10.5%；UNI(UNI)近一週漲幅6.59%。
近一週跌幅：Ark(ARK)近一週跌幅50.4%；Ethena(ENA)近一週跌幅47.1%；STORJ(STORJ)近一週跌幅43.1%。
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