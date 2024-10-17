鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19.67億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-10-17 10:15

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24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅0%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。

24小時跌幅：CTXC(CTXC)24小時跌幅17.3%；Ark(ARK)24小時跌幅14.3%；FTT(FTT)24小時跌幅11.6%。

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近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅14.2%；VIDT DAO(VIDT)近一週漲幅10.5%；UNI(UNI)近一週漲幅6.59%。