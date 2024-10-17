盤中速報 - STORJ大跌9.5%，報0.5659美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-17 15:50
STORJ(STORJ)在過去 24 小時內跌幅超過9.5%，最新價格0.5659美元，總成交量達0.34億美元，總市值2.22億美元，目前市值排名第 114 名。
近 1 日最高價：0.6308美元，近 1 日最低價：0.5501美元，流通供給量：391,857,046。
Storj，發音為“ storage”，是一個開源雲存儲平臺。 基本上，它使用分散的節點網絡來承載用戶數據。 該平臺還使用高級加密保護託管數據。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+43.11%
- 近 1 月：+61.13%
- 近 3 月：+51.76%
- 近 6 月：+17.65%
- 今年以來：-16.46%
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