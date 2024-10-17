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鉅亨速報

盤中速報 - 錼創科技-KY創(6854)急拉3.25%報143.0元，成交702張

鉅亨網新聞中心 2024-10-17 09:29


錼創科技-KY創(6854-TW)近5分K漲速3.25%，17日09:29報143.0元，成交702張，今日漲幅為3.25％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

錼創科技-KY創(6854-TW)近5日股價上漲28.84%，所屬產業為半導體業，相關半導體業上漲2.35%。集中市場加權指數上漲1.55%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-379 張
  • 外資買賣超：-397 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+18 張
  • 融資增減：+1,739 張
  • 融券增減：+3 張

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集中市場加權指數23024.540.06%
錼創科技-KY創142.52.89%

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