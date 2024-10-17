美元指數10月激升！分析師：投資人為川普獲勝預付的「定金」

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-17 08:53

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美元指數美元指數 (DXY) 今 (17) 日在亞洲早盤小跌約 0.1%，但本月迄今上漲 2.5%，年內波動已由負轉正，分析人士則指出，美元走強的原因之一是，市場認為共和黨總統候選人川普將在下月大選中勝出。根據 Polymarket 數據，川普勝選機率從 9 月底 50% 左右上升至 55% 左右。

麥格理外匯和利率策略師 Thierry Wizman 和 Gareth Berry 近日出具研究報告說：「美元指數和川普獲勝機率同比上升的現象在意料之中，川普推行的高關稅、限制移民、低稅收政策會導致通膨，因此，美國聯準會明年到後年的政策立場將會變更『鷹』。 川普的政策是『強美元政策』。」

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Wizman 表示，川普執政時常抱怨強勢美元削弱美國的競爭力，因此，推行「強美元政策」是一個值得注意的變化。川普轉而支持美元強勢是因為他看到通膨讓他的政治對手陷入不利境地，加上川普意識到美元走軟會導致通膨。他上個月還威脅要對棄用美元的國家徵收 100% 的關稅。

避險基金經理、川普的高級經濟顧問 Scott Bessent 近日向《金融時報》表示，川普支持美元作為儲備貨幣的地位，不會試圖讓美元貶值，今夏川普接受《彭博商業周刊》採訪時也說美元兌其他貨幣走強是個問題，尤其是兌日元和人民幣。

Wizman 指出，川普提高關稅、減少移民和降低稅收的三大核心經濟政策，無論是在理論還是在實踐中，都將比賀錦麗的相應替代方案更容易導致通膨。或許更重要的是，如果他的這些政策得以實施，聯準會將不得不應對實質利率和名目利率都將上升的局面。

相對於其他國家更高的利率，將提高美國資產吸引力，進而推動美元升值。

但無論最終誰勝出，都有可能受到債券殖利率上升的牽制。雖然聯準會上月大幅降息 2 碼，但對美國財政前景的擔憂情緒，仍推動美債殖利率的上升。