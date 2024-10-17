花旗示警：兩大關鍵因素衝擊 Coinbase未來幾月股價波動增強

鉅亨網編譯許家華 2024-10-17 12:33

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花旗分析師周三 (16 日) 報告指出，由於即將發布 2024 年第三季財報及美國大選潛在影響的驅動，Coinbase (COIN-US) 未來幾周的股價可能面臨更高的波動性。

花旗維持對 Coinbase 的「買入 / 高風險」評級，但將其目標股價從 345 美元下調至 275 美元。該行警告，數個挑戰因素恐令這家加密貨幣平台承壓。

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分析師強調兩個關鍵因素：首先，Coinbase 在現貨交易量的市佔率適度下滑，這意味著其業務在競爭中可能受到影響。其次，比特幣（BTC）和以太坊（ETH）ETF 的推出可能會對 Coinbase 造成一定的市場競爭壓力，進一步影響其平台的使用情況。

此外，花旗指出，Coinbase 面臨的競爭尤其來自 Crypto.com，後者在市場上迅速擴張，並吸引了大量用戶。這種競爭可能會對 Coinbase 的市占率造成進一步的壓力。

花旗對 Coinbase 的未來展望還受到美國大選結果的影響。報告指出，若共和黨全面勝出，將對 Coinbase 及整個加密市場產生有利影響；反之，若賀錦麗勝出並導致國會分裂，則可能增加市場的不確定性。