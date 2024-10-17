英媒：俄羅斯已收復庫斯克州5成被佔領土地

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-17 08:00

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烏克蘭軍隊在俄羅斯庫斯克州攻佔的領土，其中一半面積已經被俄方收復，烏軍佔據這些領土，是烏克蘭總統澤倫斯基「勝利計畫」的核心組成部分。

據英國《每日電訊報》周二（15 日）報導，一名俄羅斯高階指揮官透露，約 5 萬名俄國士兵正在擊退烏軍，在庫斯克州的烏軍，要嘛正在撤退，要嘛已經「陷入困境」。

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俄軍少將 Apty Alaudinov 說：「已經解放大約一半被敵人佔領的領土。」

從 10 月 12 日開始，俄羅斯和烏克蘭的軍事部落格格主發布消息稱，俄軍已經在庫斯克突破烏軍前線的幾個區域。

儘管澤倫斯基堅稱前線局勢穩定，但美國戰爭研究所表示，已經看到的證據表明，俄方累計已經奪回庫斯克州 46% 被佔領土。

一些軍事分析人士認為，庫斯克當地的季節性降雨，導致地面泥濘，這給俄軍帶來優勢，因為俄軍部隊的履帶式車輛比烏軍更多。

挺俄軍事部落格格主 Boris Rozhin 發布了一段影片，顯示烏克蘭士兵在雨水浸透的森林泥濘道路上拖拽一輛裝甲車。「烏軍一直抱怨他們有很多輪式車輛，而俄軍是履帶式車輛。」他說。

芬蘭黑鳥集團軍事分析師 Emil Kastehelmi 也認為，烏軍試圖在庫斯克防守的那些陣地，從地形上來說，對進攻方更為有利。根據他的估計，烏軍在庫斯克州控制的領土面積，與最大時相比，至少已經縮小了 1/3。

今年 8 月，烏軍發動了大膽越境行動，攻入了庫斯克州，迅速佔領了邊境城鎮蘇賈周邊約 450 平方英里的區域。