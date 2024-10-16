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鉅亨速報 - Factset 最新調查：台灣大(3045-TW)EPS預估上修至4.37元，預估目標價為115元

鉅亨網新聞中心 2024-10-16 22:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對台灣大(3045-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.33元上修至4.37元，其中最高估值4.61元，最低估值3.78元，預估目標價為115元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值4.61(4.42)4.995.44
最低值3.78(3.78)3.964.99
平均值4.3(4.23)4.665.22
中位數4.37(4.33)4.685.23

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值209,528,100226,706,060244,823,650
最低值200,502,000212,285,000229,627,420
平均值205,790,070219,174,970236,708,440
中位數205,945,080219,732,180236,191,350

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.333.913.94.01
營業收入
(單位：新台幣千元)		183,347,825172,206,112156,109,533132,860,984

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3045/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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