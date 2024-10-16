鉅亨速報 - Factset 最新調查：台灣大(3045-TW)EPS預估上修至4.37元，預估目標價為115元
鉅亨網新聞中心 2024-10-16 22:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對台灣大(3045-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.33元上修至4.37元，其中最高估值4.61元，最低估值3.78元，預估目標價為115元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|4.61(4.42)
|4.99
|5.44
|最低值
|3.78(3.78)
|3.96
|4.99
|平均值
|4.3(4.23)
|4.66
|5.22
|中位數
|4.37(4.33)
|4.68
|5.23
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|209,528,100
|226,706,060
|244,823,650
|最低值
|200,502,000
|212,285,000
|229,627,420
|平均值
|205,790,070
|219,174,970
|236,708,440
|中位數
|205,945,080
|219,732,180
|236,191,350
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.33
|3.91
|3.9
|4.01
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|183,347,825
|172,206,112
|156,109,533
|132,860,984
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3045/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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