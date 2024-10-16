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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大跌0.48%，報33.14元

鉅亨網新聞中心 2024-10-16 20:00


截至台北時間16日20:00，美元/泰銖下跌0.16點跌幅達0.48%，暫報33.14點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.30%
  • 近 1 週：-0.72%
  • 近 3 月：-7.88%
  • 近 6 月：-9.34%
  • 今年以來：-3.06%

美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.75，本日下跌0.02%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.60，本日下跌0.11%
  • 美元/韓元相關性0.59，本日下跌0.23%

美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.66，本日下跌0.25%
  • 英鎊/美元相關性-0.65，本日下跌0.31%
  • 澳元/美元相關性-0.61，本日下跌0.22%

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美元/泰銖33.18-0.36%
韓元/美元0.000733620.00%
紐元/美元0.60640.02%
英鎊/美元1.3019-0.39%
澳元/美元0.6672-0.43%

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