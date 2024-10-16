盤後速報 - 中信臺灣智慧50(00912)次交易(17)日除息0.66元，參考價19.79元
鉅亨網新聞中心 2024-10-16 17:05
中信臺灣智慧50(00912-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.66元。
首日參考價為19.79元，相較今日收盤價20.45元，息值合計為0.66元，股息殖利率3.23%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/10/17
|20.45
|0.66
|3.23%
|0.0
|2024/07/16
|20.5
|0.25
|1.22%
|0.0
|2024/04/18
|17.11
|0.23
|1.34%
|0.0
|2024/01/17
|15.32
|0.24
|1.57%
|0.0
|2023/10/19
|14.84
|0.2
|1.35%
|0.0
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