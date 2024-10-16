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鉅亨速報

盤後速報 - 中信臺灣智慧50(00912)次交易(17)日除息0.66元，參考價19.79元

鉅亨網新聞中心 2024-10-16 17:05


中信臺灣智慧50(00912-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.66元。

首日參考價為19.79元，相較今日收盤價20.45元，息值合計為0.66元，股息殖利率3.23%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/10/17 20.45 0.66 3.23% 0.0
2024/07/16 20.5 0.25 1.22% 0.0
2024/04/18 17.11 0.23 1.34% 0.0
2024/01/17 15.32 0.24 1.57% 0.0
2023/10/19 14.84 0.2 1.35% 0.0

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