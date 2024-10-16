盤後速報 - 富邦入息REITs+(00908)次交易(17)日除息0.13元，參考價13.65元
鉅亨網新聞中心 2024-10-16 17:05
富邦入息REITs+(00908-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.13元。
首日參考價為13.65元，相較今日收盤價13.78元，息值合計為0.13元，股息殖利率0.97%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/10/17
|13.78
|0.133
|0.97%
|0.0
|2024/07/16
|13.11
|0.245
|1.87%
|0.0
|2024/04/18
|11.83
|0.144
|1.22%
|0.0
|2024/01/17
|12.77
|0.122
|0.96%
|0.0
|2023/10/19
|11.7
|0.147
|1.26%
|0.0
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