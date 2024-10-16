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鉅亨速報

盤後速報 - 富邦入息REITs+(00908)次交易(17)日除息0.13元，參考價13.65元

鉅亨網新聞中心 2024-10-16 17:05


富邦入息REITs+(00908-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.13元。

首日參考價為13.65元，相較今日收盤價13.78元，息值合計為0.13元，股息殖利率0.97%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/10/17 13.78 0.133 0.97% 0.0
2024/07/16 13.11 0.245 1.87% 0.0
2024/04/18 11.83 0.144 1.22% 0.0
2024/01/17 12.77 0.122 0.96% 0.0
2023/10/19 11.7 0.147 1.26% 0.0

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