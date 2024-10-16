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鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃博聯(WBA-US)EPS預估下修至1.6元，預估目標價為10.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-16 16:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對沃博聯(WBA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.69元下修至1.6元，其中最高估值2.25元，最低估值1.42元，預估目標價為10.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.25(2.25)2.151.751.87
最低值1.42(1.42)1.281.421.82
平均值1.7(1.71)1.611.581.85
中位數1.6(1.69)1.61.551.85

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,519.85億1,582.70億1,626.01億1,691.37億
最低值1,430.42億1,398.17億1,527.53億1,575.63億
平均值1,480.77億1,512.37億1,580.68億1,633.50億
中位數1,486.66億1,520.73億1,588.48億1,633.50億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.522.935.01-3.57-10.01
營業收入1,395.37億1,325.09億1,327.03億1,390.81億1,476.58億

詳細資訊請看美股內頁：
沃博聯(WBA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWBA

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