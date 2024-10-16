鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃博聯(WBA-US)EPS預估下修至1.6元，預估目標價為10.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-16 16:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對沃博聯(WBA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.69元下修至1.6元，其中最高估值2.25元，最低估值1.42元，預估目標價為10.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.25(2.25)
|2.15
|1.75
|1.87
|最低值
|1.42(1.42)
|1.28
|1.42
|1.82
|平均值
|1.7(1.71)
|1.61
|1.58
|1.85
|中位數
|1.6(1.69)
|1.6
|1.55
|1.85
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,519.85億
|1,582.70億
|1,626.01億
|1,691.37億
|最低值
|1,430.42億
|1,398.17億
|1,527.53億
|1,575.63億
|平均值
|1,480.77億
|1,512.37億
|1,580.68億
|1,633.50億
|中位數
|1,486.66億
|1,520.73億
|1,588.48億
|1,633.50億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.52
|2.93
|5.01
|-3.57
|-10.01
|營業收入
|1,395.37億
|1,325.09億
|1,327.03億
|1,390.81億
|1,476.58億
詳細資訊請看美股內頁：
沃博聯(WBA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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