盤中速報 - Sui大跌9.05%，報2.03美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-16 16:05
Sui(SUI)在過去 24 小時內跌幅超過9.05%，最新價格2.03美元，總成交量達3.84億美元，總市值54.76億美元，目前市值排名第 16 名。
近 1 日最高價：2.27美元，近 1 日最低價：1.97美元，流通供給量：2,679,963,750。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+9.57%
- 近 1 月：+97.24%
- 近 3 月：+136.94%
- 近 6 月：+67.91%
- 今年以來：+143.54%
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