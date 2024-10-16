盤中速報 - Worldcoin大跌13.56%，報2.28美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-16 16:05
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內跌幅超過13.56%，最新價格2.28美元，總成交量達1.79億美元，總市值11.00億美元，目前市值排名第 44 名。
近 1 日最高價：2.65美元，近 1 日最低價：2.25美元，流通供給量：484,161,714。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+37.35%
- 近 1 月：+68.53%
- 近 3 月：-15.44%
- 近 6 月：-53.13%
- 今年以來：-34.08%
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