盤中速報 - Arkham大漲9.23%，報1.97美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-16 14:20
Arkham(ARKM)在過去 24 小時內漲幅超過9.23%，最新價格1.97美元，總成交量達0.65億美元，總市值4.42億美元，目前市值排名第 84 名。
近 1 日最高價：2.05美元，近 1 日最低價：1.72美元，流通供給量：225,100,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+38.65%
- 近 1 月：+82.24%
- 近 3 月：+13.35%
- 近 6 月：+15.47%
- 今年以來：+200.82%
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