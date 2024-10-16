鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過29.15億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-10-16 10:15

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24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；BOOK OF MEME(BOME)24小時漲幅13.1%。

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近一週漲幅：FTT(FTT)近一週漲幅15.5%；VIDT DAO(VIDT)近一週漲幅12.2%；Wing Token(WING)近一週漲幅7.99%。