盤中速報 - Sui大跌8.29%，報2.06美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-16 08:05
Sui(SUI)在過去 24 小時內跌幅超過8.29%，最新價格2.06美元，總成交量達3.99億美元，總市值54.61億美元，目前市值排名第 16 名。
近 1 日最高價：2.27美元，近 1 日最低價：1.97美元，流通供給量：2,679,963,750。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+13.04%
- 近 1 月：+108.20%
- 近 3 月：+166.03%
- 近 6 月：+91.69%
- 今年以來：+166.15%
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