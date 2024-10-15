外資近5日賣超個股
鉅亨網新聞中心 2024-10-15 08:50
1. 外資累計賣超 5 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、台新金 (2887-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、國泰台灣領袖50 (00922-TW)、中石化 (1314-TW)
2. 外資累計賣超 4 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、台新金 (2887-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、國泰台灣領袖50 (00922-TW)、中石化 (1314-TW)
3. 外資累計賣超 3 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、台新金 (2887-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、國泰台灣領袖50 (00922-TW)、聯電 (2303-TW)
4. 外資累計賣超 2 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、台新金 (2887-TW)、國泰台灣領袖50 (00922-TW)、金寶 (2312-TW)、元大高股息 (0056-TW)
5. 外資當日 (14) 賣超的股票
台新金 (2887-TW)、國泰台灣領袖50 (00922-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、金寶 (2312-TW)、凱基金 (2883-TW)
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
下一篇