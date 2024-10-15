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鉅亨速報

外資近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心 2024-10-15 08:50


1. 外資累計賣超 5 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、台新金 (2887-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、國泰台灣領袖50 (00922-TW)、中石化 (1314-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、台新金 (2887-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、國泰台灣領袖50 (00922-TW)、中石化 (1314-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、台新金 (2887-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、國泰台灣領袖50 (00922-TW)、聯電 (2303-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、台新金 (2887-TW)、國泰台灣領袖50 (00922-TW)、金寶 (2312-TW)、元大高股息 (0056-TW)


5. 外資當日 (14) 賣超的股票
台新金 (2887-TW)、國泰台灣領袖50 (00922-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、金寶 (2312-TW)、凱基金 (2883-TW)
 

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台新金17.45-1.69%
中石化8.37-0.48%
聯電52.51.35%
金寶22.8-5.00%
凱基金16.75-0.30%
元大台灣50反13.29-0.30%
元大滬深300正217.613.10%
國泰台灣領袖5022.390.09%
元大高股息38.70.26%

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