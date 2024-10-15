鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過21.11億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%
鉅亨網新聞中心 2024-10-15 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格65,651.99美元，24小時漲跌幅+1.83%；以太幣(ETH)現報價格2,611.19美元，24小時漲跌幅+3.52%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達21.11億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.3億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達9.03億美元。
24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。
24小時跌幅：Memecoin(MEME)24小時跌幅22.1%；Ethena(ENA)24小時跌幅15.2%；ether.fi(ETHFI)24小時跌幅12.7%。
近一週漲幅：FTT(FTT)近一週漲幅17.1%；Wing Token(WING)近一週漲幅11.9%；TROY(TROY)近一週漲幅8.56%。
近一週跌幅：BOOK OF MEME(BOME)近一週跌幅62.4%；球迷幣(PSG)近一週跌幅51.3%；Memecoin(MEME)近一週跌幅48.3%。
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