〈台幣〉股匯冷熱兩樣情 跟隨亞幣走軟收32.18元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-15 19:36

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台北股匯冷熱兩樣情！台股放量大漲逾 300 點，但匯市量能不振，新台幣兌美元跟隨人民幣等主要亞幣走軟，終場收在 32.18 元、小貶 1.2 分，外資觀望氣氛濃厚，市場缺乏題材、方向，台北及元太外匯市場總成交值略增至 16.16 億美元。

外媒報導，美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 周一 (14 日) 示意，未來的降息幅度將不如 9 月的大幅調整那樣激進，並對美國經濟可能依然過熱表示擔憂。此外，中東戰事持續進行，在地緣政治因素下，美元指數維持高檔，來到 103 左右。

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新台幣兌美元今天以 32.15 元開盤，下午跌勢擴大，一度失守 32.2 元關卡，最低下探 32.204 元，不過，出口商伺機進場，帶動跌幅收斂，全日高低振盪幅度不大，僅 5.4 分，盤面上以實際拋補需求為主，終場匯價以 32.18 元作收。