〈台幣〉股匯冷熱兩樣情 跟隨亞幣走軟收32.18元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-15 19:36
台北股匯冷熱兩樣情！台股放量大漲逾 300 點，但匯市量能不振，新台幣兌美元跟隨人民幣等主要亞幣走軟，終場收在 32.18 元、小貶 1.2 分，外資觀望氣氛濃厚，市場缺乏題材、方向，台北及元太外匯市場總成交值略增至 16.16 億美元。
外媒報導，美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 周一 (14 日) 示意，未來的降息幅度將不如 9 月的大幅調整那樣激進，並對美國經濟可能依然過熱表示擔憂。此外，中東戰事持續進行，在地緣政治因素下，美元指數維持高檔，來到 103 左右。
外匯交易員指出，Fed 官員釋出鷹派談話，使得非美貨幣普遍承壓，市場靜候美國總統大選，以及新一波經濟數據，目前無明確方向，觀望氣氛偏農，新台幣兌美元近日呈現橫盤整理。
新台幣兌美元今天以 32.15 元開盤，下午跌勢擴大，一度失守 32.2 元關卡，最低下探 32.204 元，不過，出口商伺機進場，帶動跌幅收斂，全日高低振盪幅度不大，僅 5.4 分，盤面上以實際拋補需求為主，終場匯價以 32.18 元作收。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，人民幣重貶 0.56%，韓元貶值 0.31%，新加坡幣貶值 0.29%，新台幣相對有撐，小貶 0.04%，而日元則反彈 0.09%。
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