不是輝達買不起，而是台股最近買的「這些飆股」更有性價比

鉅亨網新聞中心 2024-10-15 19:00

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從歷史經驗來看，台股加權指數近十年來第四季上漲機率為九成，主要原因在於第 4 季為電子產業旺季，營收與獲利皆是年度高峰。

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大華國際投顧鄭瑞宗指出，當前的全球市場環境正孕育著前所未見的投資機會。隨著美國聯準會逐步轉向降息政策，台灣股市展現出極具吸引力的投資潛力。市場專家普遍認為，美國長達數年的高利率週期將在未來幾季結束，全球資金將再次湧入股票市場，尤其是以科技和半導體產業為主導的市場。

台灣正站在這場科技革命的最前線，特別是在人工智能（AI）熱潮的推動下。近年來，AI 的爆發式成長催生了對高效能晶片的巨大需求，而台灣的半導體巨頭台積電（TSMC）與全球 GPU 領導廠商 NVIDIA 正是這股浪潮的最大受益者。NVIDIA 近期股價屢創新高，隨著生成式 AI 與雲端運算的需求不斷上升，其對台積電晶片的依賴只會更加強化。台積電作為全球最大且技術領先的晶片製造商，其股價同樣迎來歷史新高，投資者已經無法忽視這一領域的潛力。

隨著 AI 應用從科研延伸至工業、生產和服務領域， AI 正在改變各行各業的面貌，而台積電與 NVIDIA 的技術優勢使它們成為全球資本爭相進入的目標。不僅如此，台灣其他科技股，如聯發科、鴻海等，也因 AI 與 5G 技術的發展而受益，整個產業鏈呈現出強勁的成長動能。

值得注意的是，除了科技股的強勢，台灣股市也正享受著降息帶來的流動性增強效應。歷史數據顯示，每當美國進入降息週期，台股的表現往往格外亮眼。這是因為較低的利率環境不僅降低了資金成本，還增加了投資者的風險偏好，使得資金流入股市的速度加快。

鄭瑞宗認為，台積電 ADR 創下新高，輝達也創收盤價新高，兩大 AI 龍頭一起發功，台股主流就太明確了，台積電目前股價來到 1075，如我預言法說行情就是要衝過 1080 新高，外資目標價最高喊到 1600 了，而台積電只要先創高，台股後面要過 24416 就不是問題。

機會稍縱即逝，您還在等什麼？

來聊一下我們的操作部分，強勢族群光通訊中以聯鈞第一強，今日連鎖第二根漲停，創 250.5 新高，171 進場大賺大賺 46.5%，上檔無壓力就讓他繼續飆

(3363-TW) 上詮分盤第 2 天，股價最高 254，隨時會過高 258，174 進場大賺 48.3%，也賺近五成。

(3167-TW) 大量今日分盤最後一天，早盤創 169 新天價，78 進場後狂賺 117%，COWOS 設備是出貨進行式，同時也有 FOPLP 以及 SOIC 訂單，以明年 EPS>10 元的預期，目前 PE16 倍還是低估，出關將加速噴一波，會員最多買 100 張，目前獲利高達 910 萬，看好第四季會有一波 PE 調升的大行情。

(1595-TW) 川寶早盤最高 63.5 元，由於快被分盤，今日持股全部大賺出清，49.6 買進最高賺 28%，妥妥的賺近三成，資金賺進下一個標的。

最新布局有兩檔

「天上的彩虹」創高後小回，投信昨日進場買了不少，應該會成為他們年底的作帳股，這家也是 COWOS 供應鏈，明年獲利翻倍上看 11~12 元，未來有一倍空間，趁回檔繼續加碼。

「水冷妖股 5XXX」，昨日買進尾盤漲停，今日最高又大漲 9.5%，浸沒冷卻液毛利率高達 50%，隨 GB200 伺服器將於 12 月出貨，將帶動水冷產業大成長，這檔股價低，要漲三~ 五成很快。

正因台積電供應鏈會一路漲到第一季，因為台積電依慣例，將於元月中的法說給出 2025 年最新的資本支出，預估將上看 350~380E 美金，供應鏈持續吃香喝辣，股價會漲到你不敢想像。

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採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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