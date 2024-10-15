不是輝達買不起，而是台股最近買的「這些飆股」更有性價比
鉅亨網新聞中心 2024-10-15 19:00
從歷史經驗來看，台股加權指數近十年來第四季上漲機率為九成，主要原因在於第 4 季為電子產業旺季，營收與獲利皆是年度高峰。
大華國際投顧鄭瑞宗指出，當前的全球市場環境正孕育著前所未見的投資機會。隨著美國聯準會逐步轉向降息政策，台灣股市展現出極具吸引力的投資潛力。市場專家普遍認為，美國長達數年的高利率週期將在未來幾季結束，全球資金將再次湧入股票市場，尤其是以科技和半導體產業為主導的市場。
台灣正站在這場科技革命的最前線，特別是在人工智能（AI）熱潮的推動下。近年來，AI 的爆發式成長催生了對高效能晶片的巨大需求，而台灣的半導體巨頭台積電（TSMC）與全球 GPU 領導廠商 NVIDIA 正是這股浪潮的最大受益者。NVIDIA 近期股價屢創新高，隨著生成式 AI 與雲端運算的需求不斷上升，其對台積電晶片的依賴只會更加強化。台積電作為全球最大且技術領先的晶片製造商，其股價同樣迎來歷史新高，投資者已經無法忽視這一領域的潛力。
隨著 AI 應用從科研延伸至工業、生產和服務領域， AI 正在改變各行各業的面貌，而台積電與 NVIDIA 的技術優勢使它們成為全球資本爭相進入的目標。不僅如此，台灣其他科技股，如聯發科、鴻海等，也因 AI 與 5G 技術的發展而受益，整個產業鏈呈現出強勁的成長動能。
值得注意的是，除了科技股的強勢，台灣股市也正享受著降息帶來的流動性增強效應。歷史數據顯示，每當美國進入降息週期，台股的表現往往格外亮眼。這是因為較低的利率環境不僅降低了資金成本，還增加了投資者的風險偏好，使得資金流入股市的速度加快。
鄭瑞宗認為，台積電 ADR 創下新高，輝達也創收盤價新高，兩大 AI 龍頭一起發功，台股主流就太明確了，台積電目前股價來到 1075，如我預言法說行情就是要衝過 1080 新高，外資目標價最高喊到 1600 了，而台積電只要先創高，台股後面要過 24416 就不是問題。
總體來看，無論是科技股的強勁勢頭，還是全球降息週期的開啟，台灣股市都處於一個前所未有的投資黃金時期。對於那些尋求穩健增長且願意承擔一定風險的投資者來說，台灣科技股及半導體產業無疑是當前全球市場中最具潛力的選擇之一。
機會稍縱即逝，您還在等什麼？
來聊一下我們的操作部分，強勢族群光通訊中以聯鈞第一強，今日連鎖第二根漲停，創 250.5 新高，171 進場大賺大賺 46.5%，上檔無壓力就讓他繼續飆
(3363-TW) 上詮分盤第 2 天，股價最高 254，隨時會過高 258，174 進場大賺 48.3%，也賺近五成。
(3167-TW) 大量今日分盤最後一天，早盤創 169 新天價，78 進場後狂賺 117%，COWOS 設備是出貨進行式，同時也有 FOPLP 以及 SOIC 訂單，以明年 EPS>10 元的預期，目前 PE16 倍還是低估，出關將加速噴一波，會員最多買 100 張，目前獲利高達 910 萬，看好第四季會有一波 PE 調升的大行情。
(1595-TW) 川寶早盤最高 63.5 元，由於快被分盤，今日持股全部大賺出清，49.6 買進最高賺 28%，妥妥的賺近三成，資金賺進下一個標的。
(6425-TW) 易發創高後小整理，72.5 元買進最高達 93.5，獲利 29%，目前仍續抱。
(4542-TW) 科嶠整理四天後，今日又漲停 106.5，股價位於所有均線之上，隨時都可以加速上攻，明年家登不只會給代工訂單，還會幫忙推廣產品給台積電等大廠，轉機強股價妖，上次我們操作一次大賺 5 成，這次要賺第二趟。
最新布局有兩檔
「天上的彩虹」創高後小回，投信昨日進場買了不少，應該會成為他們年底的作帳股，這家也是 COWOS 供應鏈，明年獲利翻倍上看 11~12 元，未來有一倍空間，趁回檔繼續加碼。
「水冷妖股 5XXX」，昨日買進尾盤漲停，今日最高又大漲 9.5%，浸沒冷卻液毛利率高達 50%，隨 GB200 伺服器將於 12 月出貨，將帶動水冷產業大成長，這檔股價低，要漲三~ 五成很快。
正因台積電供應鏈會一路漲到第一季，因為台積電依慣例，將於元月中的法說給出 2025 年最新的資本支出，預估將上看 350~380E 美金，供應鏈持續吃香喝辣，股價會漲到你不敢想像。
所以此時此刻才要推出『399 專案』就是要帶你在 3 個月內賺到 99%，封關前讓您資產翻倍，開始進場為您的新年大紅包先做準備布局！
最強標的都在我手上，您還在等什麼，一通電話詢問詳情。
前面的模式已經成功過一次，接下來就是跟著一起複製資產，翻倍再翻倍。
加入官方 LINE @S168178 並留言: 399 + 電話
馬上就能第一時間跟上腳步
採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師
LINE 官方帳號 https://lin.ee/oiwWmOx
ID:@S168178
台積電 ADR、輝達同登新高！第四季台股仍是 AI 的天下！399 福利 倒數 2 天好好把握！
本公司所推薦分析之個別有價證券 無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利 投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 正達和光鋐創高，下一檔漲不完的飆股，就是「長長久久」
- 聯光通和正達創高，鎖定股價低位階營收好股，就是「紅光滿面」
- 震驚！原來用「這」個方法來看盤可以告別虧損 ─大量+上詮+聯鈞=飆股的故事
- 陸港股還有救嗎？還是選台積電供應鏈飆股好！快速獲利晚上又睡得著
下一篇