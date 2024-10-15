即時零售成陸電商與零售商新顯學 1小時內送達真能賺錢？

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-15 14:08

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即時零售是指消費者可透過線上平台下單，在 30 分鐘到 1 小時內收到商品，和外賣的區別是，即時零售可以送萬物，和電商相比，送達時間又在一小時以內，以往主要是生鮮電商所經營，但下場並不算好，每日優鮮在 2022 年下半年倒閉，叮咚買菜則在去年才實現了首次獲利。

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專家指出，這個長期燒錢的生意之所以被越來越多電商、品牌和零售商盯上，主要因為疫情養出民眾線上下單習慣，商品即時送達的需求被環境催化，加上平台模式升級，向「送萬物」的方向升級。

今年第二季，美團迎來了最好單季業績，營收年增 21% 至人民幣 823 億元，經調整 EBITDA 年增 95.2% 至 150 億元，其中一個重要的原因是即時零售業務的爆發，今年第二季即時配送交易筆數達到 62 億筆，較去年同期的 54 億筆增長 14.2%。

研究數據顯示，即時零售仍處於高速發展階段，根據《“即時 +”2023 即時零售發展趨勢白皮書》指出 2023 到 2030 年，即時零售市場規模年均複合成長率為 25%，到 2030 年有望增至 3.6 兆人民幣，相當於同期社會消費品零售總額的 6%。

作為零售業的一種新業態，除了本身就具備線下供給能力的叮咚與山姆等等，一手握著商家、一手鏈接消費者的平台也是重要參與者。

京東、抖音、淘天都開始加入，還有像永輝、大潤發這樣的大型零售商也在佈局中，或者決定佈局中。更多的玩家，也可能使得行業競爭更為激烈。