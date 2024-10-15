新新併: 台灣金融業的新篇章

民營機構顧問 李子軒 2024-10-15 11:00

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新光金控與台新金控的合併案，不但在一開始的電子投票中就獲得外資強力支持，超過七成的外資投資者投下贊成票，顯示外資對「新新併」的高度看好。最終也在股東臨時會上高票通過。儘管尚待金管會與公平會的核准，合併基本上已經邁出重要的一步。未來台新新光金控將能全面展開新篇章。對於兩家公司原有股東而言，這不僅是短期的利好，更是長期穩健成長的基石。

一、規模經濟帶來競爭優勢

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合併後的台新新光金控，將成為台灣第四大金融控股公司，總資產計市佔率達 10.3%。其中銀行業務市佔率預估達 5.9%，位居全台第六大；壽險市佔率則可達 10.9%，成為第四大保險公司；在證券經紀業務方面，市佔率約為 5.6%，位居第四 。這樣的規模將使台新新光金控在市場中具備充分的競爭力，跨越多個行業領域的成長門檻，預示未來可進入高速成長期，資源更有效集中，規模經濟的優勢將逐步顯現。

二、經營綜效顯著

台新金控過去多次的併購經驗顯示，整合後能迅速提升業績和市佔率。2017 年收購大眾證券及 2021 年收購保德信人壽後，台新金控的業務增長速度明顯加快。台新銀行的銀保通路在與台新人壽合作期間，銷售額從十億元成長至超過百億元，顯示出顯著的綜效。這次新新併，將台新銀行的強項與新光人壽的優勢結合，預計雙方將在交叉銷售上創造更多績效，加強業務穩健成長的動能 。

三、應對監管的韌性提升

新光人壽過去面臨偏低的風險資本適足率（RBC）壓力，受限於過往經營決策，無法在監管壓力下脫困。此次合併後，台新金控的資本實力將有助於新光人壽進一步增資、籌資，以應對嚴格的金融監理環境。合併後的綜效，加上台新金控的強大現金流，將使新光人壽能夠獲得穩健的發展環境，重新調整業務結構並轉向成長，為未來帶來更多可能 。