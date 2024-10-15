盤中速報 - ORDI大漲10.45%，報39.41美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-15 08:05
ORDI(ORDI)在過去 24 小時內漲幅超過10.45%，最新價格39.41美元，總成交量達0.52億美元，總市值8.27億美元，目前市值排名第 54 名。
近 1 日最高價：39.9美元，近 1 日最低價：34.55美元，流通供給量：21,000,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.23%
- 近 1 月：+7.65%
- 近 3 月：+6.97%
- 近 6 月：-25.62%
- 今年以來：-54.25%
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