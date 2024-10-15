盤中速報 - Arbitrum大漲8.08%，報0.56美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-15 02:50
Arbitrum(ARB)在過去 24 小時內漲幅超過8.08%，最新價格0.56美元，總成交量達0.55億美元，總市值20.26億美元，目前市值排名第 31 名。
近 1 日最高價：0.56美元，近 1 日最低價：0.52美元，流通供給量：3,617,088,312。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.81%
- 近 1 月：-0.43%
- 近 3 月：-26.80%
- 近 6 月：-55.21%
- 今年以來：-69.54%
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